В школах Ростовской области пройдут уроки безопасности

В начале учебного года в школах Ростовской области проведут уроки безопасности. Детям расскажут, как вести себя при различных чрезвычайных ситуациях. Решение о проведении подобных мероприятий приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщают донские власти.
По информации министерства образования Дона, сейчас в регионе работают 2,6 тысячи образовательных учреждений. Все они прошли проверку и готовы к новому учебному году. Особое внимание уделяется пожарной безопасности, в частности, системам оповещения и путям эвакуации, а также соблюдению санитарных норм.
Работники образовательных организаций, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение. Регулярно проводятся инструктажи и тренировки.
На повышение пожарной безопасности выделили 28,2 млн рублей. Эти средства направят на замену систем сигнализации и управления эвакуацией в 25 учреждениях. Дополнительно 4 млн рублей выделят Целинскому району для установки систем оповещения в девяти образовательных учреждениях.
Подпишись на нас в Telegram.