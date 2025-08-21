В школах Ростовской области пройдут уроки безопасности

По информации министерства образования Дона, сейчас в регионе работают 2,6 тысячи образовательных учреждений. Все они прошли проверку и готовы к новому учебному году. Особое внимание уделяется пожарной безопасности, в частности, системам оповещения и путям эвакуации, а также соблюдению санитарных норм.