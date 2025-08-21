В краевой больнице Красноярска откроют гематологический центр

Специализированное отделение гематологии заработает 1 сентября в Красноярской краевой больнице, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Борьба с различными заболеваниями является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отделение рассчитано на 30 коек для лечения пациентов с лимфомами. Уточним, лимфомы — особый вид поражений кроветворной системы, требующий специфической интенсивной терапии. Сейчас новое отделение комплектуют мебелью и медоборудованием.
«Диагностика заболеваний проводится на базе краевого онкоцентра и краевой больницы. Краевой онкоцентр принимает пациентов для проведения диагностической биопсии, а при подтверждении диагноза лимфопролиферативного заболевания пациент направляется для лечения в краевую больницу», — пояснила заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 2 Краевой клинической больницы Елена Мартынова.
Ранее в ней был открыт дневной стационар для людей, которым необходимо введение препаратов под контролем медицинского персонала, но не требуется круглосуточная госпитализация. Открытие дневного стационара гематологического профиля позволило значительно увеличить количество пациентов, получающих необходимую помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.