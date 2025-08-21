В деревне Грановщине Иркутской области откроют «умную» спортивную площадку

«Умная» спортивная площадка появится в деревне Грановщине Иркутского района, сообщили в министерстве спорта региона. Строительство проводится по государственной программе «Спорт России».
«Подрядчиком уже полностью подготовлено основание спортивной площадки, сделано покрытие, установлено ограждение объекта. Все готово для монтажа оборудования. “Умная” площадка предназначена для игровых видов спорта, отдельно предусмотрено пространство для воркаута», — рассказал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.
«Умная» спортивная площадка — плоскостное сооружение, которое монтируется на открытом пространстве. Все оборудование будет иметь QR-коды, которые позволяют с помощью смартфона получать необходимую информацию о его работе. Ранее подобные спортплощадки были установлены в городе Вихоревке и в рабочем поселке Юрты.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.