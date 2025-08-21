Петербургские поисковики вернулись со слета «Вахта памяти»

Поисковый слет «Вахта памяти» состоялся в деревне Сяндебе Олонецкого района Республики Карелии по национальному проекту «Молодежь и дети». Представители из Санкт-Петербурга также приняли в нем участие, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В 1941 году на Олонецком направлении велась 42-дневная оборона, благодаря которой было предотвращено создание второго кольца блокады Ленинграда, и значительные силы финской армии не могли несколько месяцев продвигаться дальше. Ежегодно, начиная с 2005 года, сюда съезжаются поисковики Петербурга.
В этом году 120 представителей поисковых отрядов и молодежных сообществ Петербурга в течение 23 дней жили в палаточном лагере, ведя поисковые работы в местах ожесточенных боев 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения. Поисковики отрядов «Патриот», «Доброволец-Политех», «Рейд», «Хранители», «Олонецкая оперативная группа», «Карельский вал» обнаружили и предали земле с воинскими почестями 14 бойцов и установили имена 7 человек. Кроме того, программа слета включала экскурсии, теоретические и практические занятия по поисковой работе, а также уход за воинскими памятниками и захоронениями.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.