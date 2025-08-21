Петербургские поисковики вернулись со слета «Вахта памяти»

В этом году 120 представителей поисковых отрядов и молодежных сообществ Петербурга в течение 23 дней жили в палаточном лагере, ведя поисковые работы в местах ожесточенных боев 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения. Поисковики отрядов «Патриот», «Доброволец-Политех», «Рейд», «Хранители», «Олонецкая оперативная группа», «Карельский вал» обнаружили и предали земле с воинскими почестями 14 бойцов и установили имена 7 человек. Кроме того, программа слета включала экскурсии, теоретические и практические занятия по поисковой работе, а также уход за воинскими памятниками и захоронениями.