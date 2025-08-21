Пермские первоклассники смогут получить проездной прямо в школе

Школьникам 5−11-х классов льготный период проездных документов автоматически продлят в течение сентября, когда городским департаментом образования будут представлены реестры учащихся; дополнительно обращаться в пункты распространения не требуется. Текущий льготный период для учеников 5−11-х классов и студентов продолжит действовать до 31 августа. Тем, кто хочет пользоваться проездным с начала сентября, нужно купить его до этой даты, иначе это можно будет возможно только после продления срока действия льготы на следующий период.