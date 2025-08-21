Пермские первоклассники смогут получить проездной прямо в школе

Городской департамент транспорта перед началом учебного года разъясняет порядок продления проездных для школьников и студентов.
Первоклассники с 1 сентября смогут получить бесплатный проездной прямо в своей школе, предварительно заполнив необходимые документы. Уже обработано почти 8 тысяч таких заявлений. В ведомстве советуют родителям первоклассников позаботиться о получении бесплатного проездного уже сейчас: даже если ребенок пока не пользуется общественным транспортом на постоянной основе, такая необходимость может возникнуть.
Проездной для учеников первых четырех классов действителен для бесплатного проезда в пермском транспорте до момента начала обучения в пятом классе. Получить проездной в школе могут только первоклассники, остальные ученики, у которых его еще нет, для получения льготного проездного документа должны будут обратиться в один из пунктов распространения.
Школьникам 5−11-х классов льготный период проездных документов автоматически продлят в течение сентября, когда городским департаментом образования будут представлены реестры учащихся; дополнительно обращаться в пункты распространения не требуется. Текущий льготный период для учеников 5−11-х классов и студентов продолжит действовать до 31 августа. Тем, кто хочет пользоваться проездным с начала сентября, нужно купить его до этой даты, иначе это можно будет возможно только после продления срока действия льготы на следующий период.
Студентам для продления срока действия льготы нужно в срок до 1 октября представить продлённый студенческий билет в один из пунктов распространения проездных. Им тоже нужно купить проездной до 1 сентября, чтобы пользоваться им с начала месяца.
Подробности о тарифах и пунктах распространения транспортных карт доступны на сайте в разделе «Оплата проезда».