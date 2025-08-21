Саратовский борец стал призером летней Спартакиады молодежи России по ушу

Финал VI летней Спартакиады молодежи России по ушу состоялся в Вологде по государственной программе «Спорт России». Саратовский борец Артем Вашкевич завоевал серебряную и бронзовую медали, сообщили в министерстве спорта региона.
Ушу — это китайское традиционное боевое искусство, включающее в себя множество разных направлений: рукопашный бой, работу с оружием, а также специальные упражнения. Финал VI летней Спартакиады молодежи России по этому виду единоборств проходил с 15 по 18 августа. В соревнованиях приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 33 регионов страны, а также атлеты из Китая.
Артем Вашкевич является воспитанником саратовской спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени С. Р. Ахмерова. Молодой человек занял второе место в состязаниях по тайцзицзянь — так называется искусство владения мечом. Он также завоевал третье место в тайцзицюань — это боевое искусство, которое также рассматривается как оздоровительная гимнастика и система саморазвития.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.