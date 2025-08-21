Саратовский борец стал призером летней Спартакиады молодежи России по ушу

Ушу — это китайское традиционное боевое искусство, включающее в себя множество разных направлений: рукопашный бой, работу с оружием, а также специальные упражнения. Финал VI летней Спартакиады молодежи России по этому виду единоборств проходил с 15 по 18 августа. В соревнованиях приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 33 регионов страны, а также атлеты из Китая.