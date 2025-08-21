Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Отмечается, что содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ приведено в соответствие со школьной программой, в третьем пункте спецификации для каждой линии заданий указаны пункты школьной программы и классы, в которых изучается проверяемый материал. Общественно-профессиональное обсуждение проектов будет проходить до 30 сентября. Сами проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ, опубликуют 22 августа.