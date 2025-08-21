Ричмонд
Рособрнадзор рассказал о контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Изменений в контрольных материалах ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут в 2026 году, не будет, сообщили в Рособрнадзоре.

«С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года… Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ приведено в соответствие со школьной программой, в третьем пункте спецификации для каждой линии заданий указаны пункты школьной программы и классы, в которых изучается проверяемый материал. Общественно-профессиональное обсуждение проектов будет проходить до 30 сентября. Сами проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ, опубликуют 22 августа.

«В рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов», — уточняется в сообщении.