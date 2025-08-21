В Новосибирске женщина получила условный срок за поджог авто бывшего возлюбленного

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел дело о поджоге автомобиля «Mercedes-Benz E320», который был уничтожен пожаром на парковке на улице Толбухина 30 марта 2025 года. По данным суда, обвиняемая облила машину бензином и подожгла. В результате повреждения получил и припаркованный рядом «BMW 730». Общий ущерб составил 441,6 тысячи рублей, пишут в паблике Суды общей юрисдикции НСО.