В Новосибирске женщина получила условный срок за поджог авто бывшего возлюбленного

Суд приговорил жительницу города к полутора годам условно за поджог «Мерседеса», принадлежавшего ее бывшему партнеру. От огня пострадала еще одна машина.

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел дело о поджоге автомобиля «Mercedes-Benz E320», который был уничтожен пожаром на парковке на улице Толбухина 30 марта 2025 года. По данным суда, обвиняемая облила машину бензином и подожгла. В результате повреждения получил и припаркованный рядом «BMW 730». Общий ущерб составил 441,6 тысячи рублей, пишут в паблике Суды общей юрисдикции НСО.

В ходе заседания женщина признала вину частично, отметив, что уже возместила ущерб владельцу «БМВ». Однако перед бывшим возлюбленным ей предстоит выплатить 361,6 тысячи рублей материального ущерба и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.