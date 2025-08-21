В Новосибирске женщина получила условный срок за поджог авто бывшего возлюбленного

Суд приговорил жительницу города к полутора годам условно за поджог «Мерседеса», принадлежавшего ее бывшему партнеру. От огня пострадала еще одна машина.
Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел дело о поджоге автомобиля «Mercedes-Benz E320», который был уничтожен пожаром на парковке на улице Толбухина 30 марта 2025 года. По данным суда, обвиняемая облила машину бензином и подожгла. В результате повреждения получил и припаркованный рядом «BMW 730». Общий ущерб составил 441,6 тысячи рублей, пишут в паблике Суды общей юрисдикции НСО.
В ходе заседания женщина признала вину частично, отметив, что уже возместила ущерб владельцу «БМВ». Однако перед бывшим возлюбленным ей предстоит выплатить 361,6 тысячи рублей материального ущерба и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Суд назначил подсудимой наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.