Эксперт назвал простой способ сэкономить на ремонте

Эксперты советуют не покупать дорогостоящие инструменты для разового ремонта, а брать их в аренду. Эксперт по строительству Федор Васильев в беседе с NEWS.ru уточнил, что такой подход позволяет значительно сократить расходы без потери качества работ.
— Дорогие инструменты, такие как перфоратор или плиткорез, нужны всего на несколько дней. Покупка для одного ремонта невыгодна. Например, аренда плиткореза на сутки обойдется всего в 500 рублей, а его покупка — в 5−10 тысяч. То же с перфоратором: прокат стоит около 800 рублей в день, а новый инструмент обойдется в 8−15 тысяч, — сказал Васильев.
Таким образом, аренда инструментов становится практичным решением для тех, кто хочет сэкономить на ремонте без лишних трат. Этот способ особенно актуален для редких или специализированных работ, где покупка оборудования не оправдана.