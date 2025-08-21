Эксперт назвал простой способ сэкономить на ремонте

— Дорогие инструменты, такие как перфоратор или плиткорез, нужны всего на несколько дней. Покупка для одного ремонта невыгодна. Например, аренда плиткореза на сутки обойдется всего в 500 рублей, а его покупка — в 5−10 тысяч. То же с перфоратором: прокат стоит около 800 рублей в день, а новый инструмент обойдется в 8−15 тысяч, — сказал Васильев.