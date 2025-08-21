В Челябинской области в первом полугодии выросло производство продуктов

Объемы производства мяса птицы, колбас и полуфабрикатов, молочной продукции и хлебопродуктов в Челябинской области выросли в первом полугодии 2025 года, сообщили в минсельхозе региона. В пищевой отрасли идет постоянная модернизация, что соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
За шесть месяцев 2025 года в области произведено около 17 тыс. тонн замороженного мяса птицы, что на 7,3% выше, чем за тот же период прошлого года. Вместе с тем увеличилось на 9,2% производство копченых колбасных изделий из мяса птицы и на 5,5%. — мясных полуфабрикатов. На 22,5%, возросли объемы переработки молока. В 2,3 раза выросло производство сливочного масла и масляных паст, на 55% — сухого молока и сливок, на 17% — мороженого и на 7% — сметаны.
Эксперты отмечают, что в пищевой промышленности региона отмечен значительный рост производства сухих каш — на 85,6%. На 13,5% больше, чем в прошлом году, было произведено больше слоеных хлебобулочных изделий и на 9% — сдобных. «Отличительной чертой наших предприятий является технологичность и высокий уровень автоматизации производства, которые обеспечены господдержкой, такой как льготные кредиты и субсидии. В этой сфере также появляются новые компании, новые направления поставок, что говорит о благоприятном инвестиционном климате в регионе. Так, в 2025 году на международный рынок выходит производитель растительного масла — компания “Каскад”. Готовится открыть экспорт мясной переработки в Китай компания “Калинка”», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.
По итогам первого полугодия Челябинская область входит в тройку регионов — лидеров по выпуску макаронных изделий, муки и круп. Помимо этого, южноуральские кондитеры выпустили в первом полугодии текущего года 3,1 тыс. тонн пряников, что на 27,6% больше, чем в прошлом году, и 18 тыс. тонн тортов и пирожных, в этом случае рост составил 19,4%.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.