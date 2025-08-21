В Челябинской области в первом полугодии выросло производство продуктов

Эксперты отмечают, что в пищевой промышленности региона отмечен значительный рост производства сухих каш — на 85,6%. На 13,5% больше, чем в прошлом году, было произведено больше слоеных хлебобулочных изделий и на 9% — сдобных. «Отличительной чертой наших предприятий является технологичность и высокий уровень автоматизации производства, которые обеспечены господдержкой, такой как льготные кредиты и субсидии. В этой сфере также появляются новые компании, новые направления поставок, что говорит о благоприятном инвестиционном климате в регионе. Так, в 2025 году на международный рынок выходит производитель растительного масла — компания “Каскад”. Готовится открыть экспорт мясной переработки в Китай компания “Калинка”», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.