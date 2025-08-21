Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 21 августа

Вечером 21 августа в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 21 беспилотник. Воздушную атаку отразили в Каманске-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах.
По информации властей, на одном из промышленных предприятий Новошахтинска произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал.
