Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 21 августа

Жителей Дона предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 августа в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.

Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 21 беспилотник. Воздушную атаку отразили в Каманске-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах.

По информации властей, на одном из промышленных предприятий Новошахтинска произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал.

