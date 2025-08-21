Специалисты Красноярского института приняли участие в «Дне поля»

Специалисты Красноярского научно-исследовательского института (НИИ) сельского хозяйства приняли участие в ежегодном аграрном мероприятии «День поля», проводимом по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук.
Мероприятие собрало представителей аграрного сектора региона, специалистов научных учреждений и студентов профильных вузов. Красноярский НИИ представил свою работу на секции, посвященной селекции зерновых культур, а также участвовал в пленарном совещании по вопросам текущего состояния агропромышленного комплекса края и перспектив государственного финансирования отрасли.
Особое внимание было уделено демонстрации инновационных технологий выращивания зерновых и зернобобовых культур, разработанных специалистами института совместно с Миндерлинским учебно-опытным хозяйством. Эти технологии направлены на повышение урожайности и качества семян. Кроме того, специалисты участвовали в обсуждениях вопросов внедрения искусственного интеллекта в сельское хозяйство, проблем экспортирования продукции и эффективного использования земельных ресурсов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.