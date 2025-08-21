Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области стартовал чемпионат России по серфингу

Спортсмены соперничают за право войти в состав сборной страны.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат и первенство России по серфингу впервые проходят в Волгоградской области, сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества. Данная инициатива соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

На базе спортклуба VolgaSurfCamp в Краснослободске 350 спортсменов со всей страны с 20 по 24 августа поборются за звание сильнейших. Соревнования проходят в трех дисциплинах: вейксерфинг — катание за катером-буксировщиком, вейкскиинг — на лыжах и SUP — на доске с веслом.

Спортсмены соперничают за право войти в состав национальной сборной России. Лидеры среди юниоров получат возможность развиваться в профессиональном спорте.

Торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей пройдут 24 августа в амфитеатре на центральной набережной Волгограда. В программе — выступления лучших российских атлетов, концерт и дневной фейерверк. Организаторы подготовили сюрпризы и для зрителей: самых активных юных болельщиков ждут специальные призы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство».

помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.