В Кузбассе на смене школы актива прошла встреча с призером Олимпийских игр

Уточним, Александр Бессмертных является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. В начале участники сделали зарядку вместе со спортсменом. После нее прошло ток-шоу, на котором Александр поделился своей историей успеха, рассказал о пути в большом спорте и ответил на вопросы участников. Ребята получили не только вдохновение, но и практические советы от человека, достигшего мирового уровня в спорте.