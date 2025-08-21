В Кузбассе на смене школы актива прошла встреча с призером Олимпийских игр

Встреча с заслуженным мастером спорта России Александром Бессмертных состоялась на смене Школы актива «Ветер перемен» в Кузбассе по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Березовского городского округа.
Уточним, Александр Бессмертных является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. В начале участники сделали зарядку вместе со спортсменом. После нее прошло ток-шоу, на котором Александр поделился своей историей успеха, рассказал о пути в большом спорте и ответил на вопросы участников. Ребята получили не только вдохновение, но и практические советы от человека, достигшего мирового уровня в спорте.
Программа смены была продумана до мелочей, чтобы каждый участник смог раскрыть свой потенциал. После обеда юные активисты приступили к работе в группах над проектами, направленными на улучшение жизни в их родных городах и поселках. Обсуждались вопросы экологии, благоустройства, развития культуры и спорта.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.