Представители старшего поколения посетили Ботанический сад в Петербурге

В Викторной оранжерее пенсионеры увидели цветущие лотосы и папирус, а также самую большую кувшинку в мире — Викторию амазонскую. Листья гигантского растения достигают 2 м в диаметре и выдерживают вес в 50 кг. Цветет эта кувшинка всего два дня, и за это время успевает три раза сменить цвет: от белого к нежно-розовому, а затем — к фиолетовому. После этого цветки опускаются под воду. На экскурсии получатели социальных услуг также узнали о многообразии флоры Ботанического сада, насладились красотой розария, альпийских горок, познакомились с вековыми дубами и яблонями.