Представители старшего поколения посетили Ботанический сад в Петербурге

Экскурсию в Ботанический сад Петра Великого организовали для подопечных отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Пушкинского района по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации района Санкт-Петербурга.
Экскурсию провела ведущий агроном и научный куратор коллекции роз Ботанического сада Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Алла Капелян. Маршрут начался с Большой пальмовой оранжереи, где участники увидели пальму-лиану, винную, сахарную и салатную пальмы. Также они познакомились с «зеркальным» и «муравьиным» деревьями и самым большим бамбуком, достигающим в высоту 30 м.
В Викторной оранжерее пенсионеры увидели цветущие лотосы и папирус, а также самую большую кувшинку в мире — Викторию амазонскую. Листья гигантского растения достигают 2 м в диаметре и выдерживают вес в 50 кг. Цветет эта кувшинка всего два дня, и за это время успевает три раза сменить цвет: от белого к нежно-розовому, а затем — к фиолетовому. После этого цветки опускаются под воду. На экскурсии получатели социальных услуг также узнали о многообразии флоры Ботанического сада, насладились красотой розария, альпийских горок, познакомились с вековыми дубами и яблонями.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.