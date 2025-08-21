Штормовые предупреждения объявлены на пятницу по всему Казахстану

«В Астане 22 августа ожидается гроза, днем ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный временами порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в четверг.
В Акмолинской области в пятницу на западе, востоке ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 22 августа ночью и утром ожидаются гроза, туман.
«22 августа днем в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, в горных районах области порывы 18 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35. В Конаеве 22 июля днем ожидается сильная жара +35», — сказано в сообщении.
В Туркестанской области в пятницу ожидается ветер северо-западный днем в горных районах области 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«22 августа на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный днем на западе, юге области 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 22 августа ожидается гроза, днем град. Ночью и утром ожидается туман», — уточняется в информации.
В Карагандинской области в пятницу утром и днем на западе, севере, востоке ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 22 августа днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
«22 августа утром и днем на западе, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на западе, востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 22 августа днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — проинформировали гидрометеорологи.
В Западно-Казахстанской области в пятницу на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«22 августа днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Восточно-Казахстанской области в пятницу ночью на севере, днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 метров в секунду. На юго-востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 22 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15−20 метров в секунду.
«22 августа ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее 22 августа днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в штормовом предупреждении.
В Мангистауской области в пятницу на западе, северо-востоке ожидается гроза, шквал. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, северо-востоке, в центре области 15−20, временами порывы 23−28 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 22 августа ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.
«22 августа на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 22 августа днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман», — отмечается в информации.
«22 августа на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромет».
В Жамбылской области в пятницу днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, в горных районах области 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 22 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«22 августа ночью на востоке, юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау 22 августа ночью ожидается гроза», — предупредили синоптики.