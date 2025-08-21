Штормовые предупреждения объявлены на пятницу по всему Казахстану

В Мангистауской области в пятницу на западе, северо-востоке ожидается гроза, шквал. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, северо-востоке, в центре области 15−20, временами порывы 23−28 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 22 августа ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду.