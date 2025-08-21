Экологи Башкирии очистили от мусора берег реки Белой

Силами участников акции было собрано 50 мешков мусора и приведены в порядок 4 км прибрежной территории старицы реки Белой в Стерлитамакском районе. Это место популярно у жителей и гостей региона. В ходе акции сотрудники не только наводили чистоту, но и делали отметки о результатах своего труда в мобильном приложении «Экотрекер зеленых привычек», это позволило им не только помочь природе, но и заработать экобаллы.