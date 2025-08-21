Экологи Башкирии очистили от мусора берег реки Белой

Специалисты Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан вместе с местными жителями приняли участие во всероссийской акции «Вода России». Мероприятие прошло по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в ведомстве.
Силами участников акции было собрано 50 мешков мусора и приведены в порядок 4 км прибрежной территории старицы реки Белой в Стерлитамакском районе. Это место популярно у жителей и гостей региона. В ходе акции сотрудники не только наводили чистоту, но и делали отметки о результатах своего труда в мобильном приложении «Экотрекер зеленых привычек», это позволило им не только помочь природе, но и заработать экобаллы.
Кроме того, представители ведомства провели субботник возле шиханов Юрактау и Куштау, ежегодно привлекающих тысячи туристов. Эти одиночные горы являются памятниками природы и имеют охранный статус. Они представляют собой древние массивы с богатейшими залежами доисторических окаменелостей.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.