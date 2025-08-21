Росатом создает полную технологическую цепочку производства имплантатов из титана

«Мы делаем не корабли и не подводные лодки, иногда отливки в 500 кг может хватить на всех производителей страны. Это большая проблема. У нас уже появились крылья от самолетов, мы следуем за авиационной промышленностью, но пока у нас не появилось ни одного отечественного рентгенопрозрачного имплантата — это следующая задача в инновациях», — сказал специалист.