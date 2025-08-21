Креативному бизнесу Саратовской области стали доступны льготные микрозаймы

Предприниматели могут получить до 3 млн рублей по ставке 8% годовых сроком до двух лет. При отсутствии залога им доступен заем до 500 тыс. рублей по ставке 12% годовых сроком до двух лет. Ознакомиться с полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки можно на сайте фонда.