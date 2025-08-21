Креативному бизнесу Саратовской области стали доступны льготные микрозаймы

Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области ввел новый вид льготных займов для предпринимателей из сферы креативных индустрий. Поддержка оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в минэкономразвития региона.
Предприниматели могут получить до 3 млн рублей по ставке 8% годовых сроком до двух лет. При отсутствии залога им доступен заем до 500 тыс. рублей по ставке 12% годовых сроком до двух лет. Ознакомиться с полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки можно на сайте фонда.
«Бизнес в сфере креативных индустрий — это современно и востребовано. На старте и в период активного роста для таких предпринимателей особенно важна финансовая поддержка для реализации своих идей, закупки материалов и оборудования, внедрения новых технологий. Льготные микрозаймы — один из эффективных инструментов господдержки, который дает импульс к дальнейшему развитию», — сказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.