В Челябинске устроят праздник, посвященный Дню Государственного флага РФ

«К этому дню мы подготовили мероприятие для молодых семей — мам, пап и, конечно, детей. В качестве почетных гостей, как и всегда, будем очень рады видеть старшее поколение — бабушек и дедушек. Программу постарались составить таким образом, чтобы она была интересна для всех. Приглашаем встретить День государственного флага вместе!» — отметил директор центра поддержки молодежных инициатив города Шамиль Хатмуллин.