В Челябинске устроят праздник, посвященный Дню Государственного флага РФ

Праздник для молодых семей, приуроченный ко Дню государственного флага России, устроят в Челябинске по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Мероприятие стартует на территории спортивно-досугового комплекса «АльтерСпорт» 22 августа в 17:00. На сцене под открытым небом пройдет праздничный концерт. Отмечается, что во время праздника дети смогут узнать об истории одного из главных государственных символов и вместе с родителями принять участие в занимательных викторинах.
«К этому дню мы подготовили мероприятие для молодых семей — мам, пап и, конечно, детей. В качестве почетных гостей, как и всегда, будем очень рады видеть старшее поколение — бабушек и дедушек. Программу постарались составить таким образом, чтобы она была интересна для всех. Приглашаем встретить День государственного флага вместе!» — отметил директор центра поддержки молодежных инициатив города Шамиль Хатмуллин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.