Новосибирцев призвали не оставлять велосипеды в подъездах

Жителям города напомнили о запрете хранения велосипедов в подъездах из-за угрозы безопасности и возможных штрафов.
Новосибирцам рекомендовали не оставлять велосипеды и другой личный транспорт в подъездах многоквартирных домов. По данным портала atas.info, такое хранение нарушает правила пожарной безопасности и грозит административными санкциями.
Сотрудники Главного управления МВД по Новосибирской области пояснили, что закон запрещает использовать лестничные клетки, коридоры и тамбуры для складирования имущества, включая велосипеды. Исключение составляют только специально оборудованные для этого помещения.
За нарушение правил возможен штраф до 15 тысяч рублей или официальное предупреждение. Главная цель запрета — обеспечение безопасности жильцов: загроможденные пути эвакуации препятствуют быстрой эвакуации при пожаре и способствуют быстрому распространению огня и дыма.