Врачи из Тюменской области обсудили методы диагностики онкозаболеваний ЖКТ

Семинар «Уроки эндоскопии. Диагностика и лечение новообразований ЖКТ» состоялся в медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» в Тюмени по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Ведущие специалисты региона вместе с главным эндоскопистом Ленинградской области Александром Филиным осваивали современные технологии и методы диагностики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Они дали практические советы по выявлению опухолевых процессов в органах, относящихся к этой системе. Кроме того, участники семинара обсудили важные аспекты безопасности эндоскопических вмешательств.
«Наше отделение соответствует современным мировым стандартам оказания медицинской помощи. Отделение активно занимается не только диагностическими процедурами, но и различными видами оперативных вмешательств. И мы постоянно учимся, повышая свои компетенции и делимся опытом с коллегами из тюменских медицинских учреждений», — сказала заведующая отделением эндоскопии МСЧ «Нефтяник» Галина Петухова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.