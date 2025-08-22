«Эра мечтателей» дала старт празднованию 80-летия атомной промышленности России

Концепция шоу с элементами театра — преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науке, технике и культуре.
В грандиозном действии, организованном при участии госкорпорации «Росатом», приняли участие Дима Билан, Константин Хабенский, Алексей Гуськов, группа «Уматурман» и другие. Вместе с ними на сцену выходили атомщики и юные ученые. А завершилось представление выступлением солистов Большого театра.
Кому не повезло попасть на концерт в Нижнем — смотрите на телеканале «Россия 1» в субботу 23 августа в 17:15.