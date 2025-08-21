Ближайшие выходные «Поезд Победы» проведет в Нытве

В составе пермского выставочно-лекционного комплекса «Поезд Победы “Молотов” в Нытву прибудет паровоз “Генерал”. На бывшей железнодорожной станции “Нытва” “Поезд Победы” проведет 23 и 24 августа; он будет доступен к осмотру с 10.00 до 17.00.
Начав свое путешествие по Пермскому краю 9 мая из Перми, выставочно-лекционный комплекс уже побывал в десяти муниципалитетах региона. За это время его посетили более 65 тысяч человек.
Жители и гости Нытвы смогут осмотреть «Поезд Победы» в формате экскурсий (по предварительной регистрации) либо в свободном режиме в порядке живой очереди. К экспозициям внутри вагонов есть аудиокомментарии.