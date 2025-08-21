Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ближайшие выходные «Поезд Победы» проведет в Нытве

В составе пермского выставочно-лекционного комплекса «Поезд Победы “Молотов” в Нытву прибудет паровоз “Генерал”.

В составе пермского выставочно-лекционного комплекса «Поезд Победы “Молотов” в Нытву прибудет паровоз “Генерал”. На бывшей железнодорожной станции “Нытва” “Поезд Победы” проведет 23 и 24 августа; он будет доступен к осмотру с 10.00 до 17.00.

Начав свое путешествие по Пермскому краю 9 мая из Перми, выставочно-лекционный комплекс уже побывал в десяти муниципалитетах региона. За это время его посетили более 65 тысяч человек.

Жители и гости Нытвы смогут осмотреть «Поезд Победы» в формате экскурсий (по предварительной регистрации) либо в свободном режиме в порядке живой очереди. К экспозициям внутри вагонов есть аудиокомментарии.