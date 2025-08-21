Ричмонд
Прокуроры взяли на контроль выяснение обстоятельств гибели в ДТП в Башкирии 15-летнего мопедиста

Прокуратура Башкирии взял на контроль расследование гибели мальчика в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура взяла на особый контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 15-летний подросток. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел сегодня около 17:20 в деревне Ильтуганово Кармаскалинского района. По предварительным данным, произошло столкновение мопеда «Комета», за которым был школьник, и двигавшегося по улице Почтовой КамАЗа.

Для координации действий правоохранительных органов и обеспечения объективного расследования на место трагедии выехал прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов.

— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщает надзорное ведомство.

