Прокуроры взяли на контроль выяснение обстоятельств гибели в ДТП в Башкирии 15-летнего мопедиста

В Башкирии прокуратура взяла на особый контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 15-летний подросток. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел сегодня около 17:20 в деревне Ильтуганово Кармаскалинского района. По предварительным данным, произошло столкновение мопеда «Комета», за которым был школьник, и двигавшегося по улице Почтовой КамАЗа.
Для координации действий правоохранительных органов и обеспечения объективного расследования на место трагедии выехал прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов.
— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщает надзорное ведомство.
