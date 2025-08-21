В Волгограде прошли соревнования по велосипедному спорту

Чемпионат, первенство и Кубок России по велосипедному спорту в дисциплине «триал» прошли в Волгограде по государственной программе «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Участники этих состязаний ездили на маунтинбайках — горных велосипедах, предназначенных для гонок вне дорог, треков и шоссейных трасс. Дисциплина «триал» подразумевает, что претендующие на победу в ней спортсмены должны преодолеть различные искусственные и естественные препятствия, не опираясь на них и на землю какой-либо частью тела.
В общей сложности соревнования собрали более полусотни атлетов. В течение нескольких дней были разыграны пять комплектов наград. При этом представители Волгоградской области завоевали семь медалей, в том числе три золотые, две серебряные и две бронзовые.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.