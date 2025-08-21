Ричмонд
Вечером в четверг над Ростовской областью сбили БПЛА

21 августа над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 августа, в период с 16:50 до 17:35, над Ростовской областью дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же за этот промежуток времени по стране сбили два БПЛА. Один из них уничтожили над Белгородской областью.

Ранее в ведомстве сообщили, что в течение минувшей ночи наl Ростовской областью силы ПВО перехватили и уничтожили 21 дрон.

Из-за атаки БПЛА задержали ряд поездов, следующих через Ростовскую область: список составов.

Ряд поездов, которые идут с остановками в Ростовской области, задержали (подробнее).

