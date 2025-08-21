Вечером в четверг над Ростовской областью сбили БПЛА

Вечером 21 августа, в период с 16:50 до 17:35, над Ростовской областью дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же за этот промежуток времени по стране сбили два БПЛА. Один из них уничтожили над Белгородской областью.
Ранее в ведомстве сообщили, что в течение минувшей ночи наl Ростовской областью силы ПВО перехватили и уничтожили 21 дрон.
