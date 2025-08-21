Три центра экстренной медпомощи создадут в Минске

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Три флагманских центра по оказанию экстренной медицинской помощи будут созданы в Минске, сообщил в четверг председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с сотрудниками УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
По данным столичных властей, планируется, что данные центры откроют на базе БСМП, 10-й городской клинической больницы и научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.
«Территориальное перераспределение оказания экстренной медицинской помощи на три стационара необходимо для снижения колоссальной нагрузки на БСМП», — сказал Кухарев.
Он также подчеркнул, что в Минске уделяется большое внимание развитию здравоохранения, а также укреплению базы поликлиник и больниц и поликлиник. Так, в БСМП ведется постоянное обновление диагностического и лечебного оборудования, идет поэтапный ремонт отделений и корпусов.
Кухарев отметил, что каждый человек в столице должен иметь возможность получить качественную медицинскую помощь. По его словам, очень важно, что в настоящее время медучреждения Минска оказывают ее на высоком уровне.