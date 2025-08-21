К быстрому интернету подключили еще 23 населенных пункта в Башкирии

Доступ к высокоскоростному интернету получили жители еще 23 населенных пунктов в Башкирии. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления региона.
Так, например, доступом к Сети обеспечили жителей деревень Новые Багазы, Тульгузбаш, Идрисово и Покровка, сел Новошахово и Подлубово. Отмечается, что построенные базовые станции также предоставляют потребителям услуг стабильную мобильную связь.
«Установка базовых станций доступа в интернет осуществлена оператором связи в рамках федерального проекта “Устранение цифрового неравенства 2.0”. Данные населенные пункты — это малые населенные пункты с численностью населения до 500 жителей. Наличие мобильного интернета в настоящее время является социальной необходимостью. Сейчас жители этих сел и деревень могут пользоваться “Госуслугами”, обучаться онлайн, получать новости, общаться с близкими», — подчеркнул министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.