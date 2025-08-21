Токсичные вещества обнаружены в воздухе трех районов Новосибирска

В Центральном, Дзержинском и Калининском районах города зафиксировано превышение допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.
С 19 по 20 августа в трех районах Новосибирска зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций токсичных веществ, сообщает Западно-Сибирское УГМС.
В Центральном районе содержание формальдегида достигло максимально разовой нормы — 0,05 мг/м³, что в 1 раз выше ПДК. В Дзержинском и Калининском районах выявлено превышение фенола в 2,3 и 2,6 раза при норме 0,01 мг/м³.
Формальдегид оказывает токсическое воздействие на дыхательные пути, может вызывать интоксикацию, аллергию и повышает риск онкологических заболеваний. Фенол раздражает слизистые, негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.