Токсичные вещества обнаружены в воздухе трех районов Новосибирска

В Центральном районе содержание формальдегида достигло максимально разовой нормы — 0,05 мг/м³, что в 1 раз выше ПДК. В Дзержинском и Калининском районах выявлено превышение фенола в 2,3 и 2,6 раза при норме 0,01 мг/м³.