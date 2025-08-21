Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии установится жаркая погода без дождей

По информации Башгидромета в конце предпоследней летней недели в республике установится жаркая погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха будет приближаться к отметке +30°.

Сейчас в Ричмонде: +23° 7 м/с 78% 754 мм рт. ст. +23°
Источник: Башинформ

22 августа ожидается погода без существенных осадков, днем по северу небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +21, +26°.

23 августа существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°.

24 августа также будет без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +25, +30°.