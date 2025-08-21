В Башкирии установится жаркая погода без дождей

22 августа ожидается погода без существенных осадков, днем по северу небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +21, +26°.
23 августа существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°.
24 августа также будет без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +25, +30°.