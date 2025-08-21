В Кирове состоялся XX Всероссийский Васнецовский пленэр

Кроме того, программа мероприятия включала общегородской уличный мастер-класс для всех желающих «Рисуй любимый город!». Он проходил под руководством участников пленэра. А в завершающий день открыли выставку с лучшими работами художников, которые они создали в ходе проекта. Также в Вятском художественном музее начала работу экспозиция картин, написанных с 2006 года за время проведения Васнецовских пленэров.