В Кирове состоялся XX Всероссийский Васнецовский пленэр

Всероссийский Васнецовский пленэр прошел с 7 по 21 августа в Вятском художественном музее Кирова в 20-й раз, сообщили в областном управлении массовых коммуникаций. Проект реализовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Пленэр объединил 11 художников из Москвы, Перми, Ялты, Кирова и других городов России. В частности, для них организовали творческую поездку в село Рябово — на малую родину знаменитых живописцев Васнецовых.
Кроме того, программа мероприятия включала общегородской уличный мастер-класс для всех желающих «Рисуй любимый город!». Он проходил под руководством участников пленэра. А в завершающий день открыли выставку с лучшими работами художников, которые они создали в ходе проекта. Также в Вятском художественном музее начала работу экспозиция картин, написанных с 2006 года за время проведения Васнецовских пленэров.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.