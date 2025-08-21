Платформа для практико-ориентированного воспитания: в Гомельской области 353 школы закрепили за организациями АПК

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области создается платформа для практико-ориентированного воспитания и трудового обучения: 353 школы и 18 колледжей закреплены за организациями агропромышленного комплекса (АПК). Об этом рассказал председатель облисполкома Иван Крупко на областном августовском совещании педагогических работников, посвященном началу 2025/26 учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава региона убежден: формирование гражданина невозможно без формирования будущего профессионала. «Именно поэтому профориентация — одно из важнейших направлений воспитательной работы. Отсюда крайне важно, чтобы школа видела экономику региона, а работодатель — выпускника», — подчеркнул Иван Крупко.
Он обратил внимание на то, что сегодня за каждого способного ученика борются крупные заказчики кадров. «И мы обязаны ответить на этот вызов очень грамотно. Мы создаем платформу для практико-ориентированного воспитания и трудового обучения. 353 школы и 18 колледжей закрепили за организациями агропромышленного комплекса. Работают профильные классы и шесть центров компетенций по наиболее востребованным квалификациям — от аграрного до промышленного сектора. На их базе обучаются около 2,5 тыс. учащихся», — отметил председатель облисполкома.
По его словам, материально-техническая база многих колледжей требует серьезной модернизации. «Поэтому ставлю задачу: поэтапно обновлять учебно-производственные мастерские, разработать план ремонтов и оснащения колледжей. Министерство образования принимает серьезное участие в решении этого вопроса. Надеюсь, что и предприятия, заинтересованные в получении кадров, нас поддержат», — сказал глава региона.
Иван Крупко обратил внимание на то, что примеров взаимовыгодного сотрудничества в регионе достаточно: «СтанкоГомель» и Гомельский колледж связи, металлургический класс при Белорусском металлургическом заводе. «Тихиничи» предоставляют свою базу для знакомства будущих механизаторов с современной сельхозтехникой. Таких проектов должно быть больше, ведь их результат — осознанный профессиональный выбор, успешное трудоустройство и закрепление молодежи на предприятиях региона", — считает руководитель области.
По мнению Ивана Крупко, хорошим трамплином для дальнейшего освоения техники может стать для ребят сельских школ получение прав тракториста. «И даже если в будущем они планируют стать биологами, инженерами или педагогами, такие практические навыки, уверен, лишними не будут», — отметил он.
Председатель облисполкома обратил внимание, что в Брагинском, Житковичском, Петриковском, Речицком, Светлогорском и Чечерском районах уже организовано обучение школьников этой профессии либо в рамках учебно-производственных комбинатов, либо на уроках труда на базе специализированных колледжей.
«В общей сложности 353 человека только в этом году получат документ. Поручаю этот опыт распространить на все районы области. Пусть это будет один класс на базе большой школы. Уверен, желающих будет достаточно, особенно парней, ведь это как минимум хороший старт для получения в последующем водительских прав», — добавил Иван Крупко. -0-