Платформа для практико-ориентированного воспитания: в Гомельской области 353 школы закрепили за организациями АПК

Он обратил внимание на то, что сегодня за каждого способного ученика борются крупные заказчики кадров. «И мы обязаны ответить на этот вызов очень грамотно. Мы создаем платформу для практико-ориентированного воспитания и трудового обучения. 353 школы и 18 колледжей закрепили за организациями агропромышленного комплекса. Работают профильные классы и шесть центров компетенций по наиболее востребованным квалификациям — от аграрного до промышленного сектора. На их базе обучаются около 2,5 тыс. учащихся», — отметил председатель облисполкома.