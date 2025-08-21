Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, как родителям школьников оформить выходной 1 сентября.
В День знаний 1 сентября многие родители хотели бы отвести своих детей в школу, чтобы на торжественной линейке прочувствовать вместе с ними торжественность момента. В этом году учебный год начнется в понедельник. А значит надо позаботиться об оформлении выходного на работе.
В Минтруда дали несколько советов, как это сделать. Например, взять отгул, то есть использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы. Он предоставляется за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, сверхурочную работу.
Второй вариант — оформить отпуск за свой счет.
«Подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет) либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным ЛПА организации, нанимателем», — пояснили в министерстве.
Уточняется, что по согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.
Третий вариант — использовать часть трудового отпуска, который можно делить на части, и одну из них использовать 1 сентября.
«Если часть отпуска не запланирована на этот период, то наниматель может пойти навстречу и согласовать его предоставление, в том числе, внести в график отпусков изменения», — объяснили в Минтруда.
Другие возможные варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров организации.
