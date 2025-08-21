В Волгодонске полицейские уничтожили плантацию с запрещенной травой

В станице Романовской под Волгодонском правоохранители ликвидировали плантацию наркосодержащих растений, замаскированную под обычный огород. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области операция была проведена в рамках профилактического мероприятия «Мак-2025».
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выявили, что 44-летний местный житель организовал на территории своего частного дома незаконное выращивание незаконной травы. По данным следствия, мужчина заказал семена томатов через интернет и высадил их среди овощных грядок.
При осмотре участка оперативники обнаружили и изъяли 149 кустов, а также упаковочные материалы, которые предположительно предназначались для фасовки «запрещенки».
Подозреваемый был задержан на месте и дает признательные показания.
