В Волгодонске полицейские уничтожили плантацию с запрещенной травой

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выявили, что 44-летний местный житель организовал на территории своего частного дома незаконное выращивание незаконной травы. По данным следствия, мужчина заказал семена томатов через интернет и высадил их среди овощных грядок.