Утверждено существование в мире четырех видов жирафов

В 2016 году рядом ученых было поставлено под сомнение устоявшееся в мировой науке мнение, что жирафы представляют собой единый вид, но имеют несколько подвидов. Проведенная с тех пор работа дала свои результаты — было установлено, что в различных частях Африки проживают виды этих животных, отличающихся не только физически, но и генетически.