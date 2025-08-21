Формат «глаза в глаза» должен стать основой. Баханович о работе с учащейся молодежью

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Формат «глаза в глаза» должен стать основой в работе с учащейся молодежью. Это подчеркнул первый заместитель министра образования Александр Баханович на областном августовском совещании педагогических работников, посвященном началу 2025/26 учебного года, в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
«Образование является приоритетным направлением государственной политики в нашей стране. Общество, государство и время выделяют перед нами множество задач, важнейшая из которых — обеспечить равные возможности получения качественного образования», — подчеркнул первый заместитель министра.
Особенностью наступающего учебного года он назвал вступление в силу новых норм Кодекса об образовании и других и остановился на основных из них.
«Однако основные подходы к организации образовательного процесса остались неизменными. Образование должно быть качественным и безопасным», — сделал акцент Александр Баханович.
Говоря об идеологической и воспитательной работе, первый заместитель министра сделал акцент: современной учащейся молодежи важно знать, что она является не только будущим своей страны, но и ее настоящим, движущей силой, которая необходима и востребована в государстве.
«Сегодня вопросы воспитания молодого поколения имеют особое значение. Прямой открытый диалог с учащейся молодежью, формат работы “глаза в глаза” должен стать основой на всех уровнях», — ориентировал первый заместитель министра.
Александр Баханович обратил внимание на отдельные задачи идеологической и воспитательной работы, требующие решения в наступающем учебном году. «Формирование гражданской позиции, результативность профилактической работы и сохранение жизни детей должны стать главным критерием эффективности нашей работы. Необходимо активизировать взаимодействие школы с родителями, укрепить связь семьи с педагогическим коллективом, усилить контроль за организацией занятости обучающихся, расширить формы трудового воспитания, продолжить практику закрепления за учреждениями образования отдельных участков сельскохозяйственных предприятий», — перечислил первый заместитель министра.
«Гомельская область справится со всеми поставленными задачами, стоящими перед системой образования, и дальше будет оставаться в лидерах», — убежден он.
Обратился Александр Баханович и к руководителям всех рангов: «Поддерживайте наших педагогов. Улучшайте условия их работы. Берегите и поощряйте каждого талантливого воспитателя, учителя, мастера. Они этого заслуживают».-0-