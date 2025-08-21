Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles с 13 песнями

Демо-версия Now and Then была записана Ленноном в 1978 году. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала материал Маккартни, однако качество песни оказалось слишком плохим для того, чтобы выпускать ее. Лишь в 2022 году с помощью компьютерной программы на основе искусственного интеллекта музыканту удалось убрать лишние звуки с записи. Затем трек был дополнен партией ритм-гитары Харрисона, записанной в 1995 году, которую Маккартни доработал совместно со Старром.