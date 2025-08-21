В Екатеринбурге запустили производство станков с российским ПО

Компания «Униматик» из Екатеринбурга открыла новый цех по выпуску токарно-фрезерных станков с отечественным программным обеспечением. Эта технология соответствует целям нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
На территории площадью 1,4 тыс. кв. м организован полный производственный цикл — от обработки деталей до тестирования готового оборудования. Особенностью производства стала инновационная разработка «Гравиталь» — устройство для точного позиционирования крупных деталей, применяемое в машиностроении, авиационной и нефтегазовой отраслях. Первая партия станков с российской системой числового программного управления уже отгружена заказчикам.
«Оборудование востребовано в различных отраслях промышленности, поэтому в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию второго этажа цеха, чтобы увеличить производственные мощности. В этом году “Униматик” празднует 25-летний юбилей. За эти годы предприятием накоплен бесценный опыт в сфере разработки и производства металлообрабатывающего оборудования. Новый производственный цех — значимое событие не только для самой компании, но и для всего нашего региона», — рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации».
поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.