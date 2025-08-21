В Екатеринбурге запустили производство станков с российским ПО

«Оборудование востребовано в различных отраслях промышленности, поэтому в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию второго этажа цеха, чтобы увеличить производственные мощности. В этом году “Униматик” празднует 25-летний юбилей. За эти годы предприятием накоплен бесценный опыт в сфере разработки и производства металлообрабатывающего оборудования. Новый производственный цех — значимое событие не только для самой компании, но и для всего нашего региона», — рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.