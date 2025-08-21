В Архангельске пройдет экологическая акция «Вода России»

Масштабный экологический субботник состоится 23 августа на острове Краснофлотском в ходе Всероссийской акции «Вода России». Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.
Участников ждет не только уборка территории, но и образовательная программа: экоквесты, мастер-классы и лекции по раздельному сбору отходов. В финале подведут итоги творческого конкурса «Необычная находка» и определят три самых удивительных предмета, обнаруженных во время субботника. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте берегдобрыхдел.рф. Мероприятие начнется в 10:00. Напомним, в прошлом году волонтерам удалось очистить более 110 км береговой линии и собрать свыше 500 кубометров мусора.
«Акция “Вода России” и мероприятия, которые мы организуем в рамках регионального проекта “Чистое Поморье”, — это прекрасная возможность после летнего сезона привести в порядок места отдыха. Для уборки выбрана береговая линия острова Краснофлотского, где всегда отдыхает много людей. Именно в Архангельской области в 2004 году прошла первая акция “Вода России”, которая из серии локальных субботников по очистке берегов выросла в экологическое мероприятие всероссийского масштаба», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.