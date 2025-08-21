В Архангельске пройдет экологическая акция «Вода России»

«Акция “Вода России” и мероприятия, которые мы организуем в рамках регионального проекта “Чистое Поморье”, — это прекрасная возможность после летнего сезона привести в порядок места отдыха. Для уборки выбрана береговая линия острова Краснофлотского, где всегда отдыхает много людей. Именно в Архангельской области в 2004 году прошла первая акция “Вода России”, которая из серии локальных субботников по очистке берегов выросла в экологическое мероприятие всероссийского масштаба», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.