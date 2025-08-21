Ричмонд
На станции метро «Площадь Якуба Коласа» обновят эскалаторы: капремонт начнется сегодня

Ремонт будет проводиться последовательно: на одном эскалаторе — с выводом его из эксплуатации, в то время как соседние продолжат функционировать в штатном режиме на спуск и подъем соответственно.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции столичного метро «Площадь Якуба Коласа» с 20.00 21 августа 2025 года стартует поэтапный капитальный ремонт эскалаторов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Ремонт будет проводиться последовательно: на одном эскалаторе — с выводом его из эксплуатации, в то время как соседние продолжат функционировать в штатном режиме на спуск и подъем соответственно. Таким образом, для пассажиров сохранятся привычные условия передвижения, и проведение ремонтных работ не повлияет на график работы станции.

Ремонтные работы продлятся до 31 декабря текущего года. -0-