Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео с кадрами последствий ДТП в Башкирии, котором погиб 15-летний мопедист

Опубликовано видео с места ДТП в Башкирии, в котором погиб подросток.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия ДТП, в котором погиб 15-летний подросток.

Инцидент произошел сегодня около 17:20 в деревне Ильтуганово Кармаскалинского района. По предварительным данным, произошло столкновение мопеда «Комета», за которым был школьник, и двигавшегося по улице Почтовой КамАЗа. Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.