Появилось видео с кадрами последствий ДТП в Башкирии, котором погиб 15-летний мопедист

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия ДТП, в котором погиб 15-летний подросток.
Инцидент произошел сегодня около 17:20 в деревне Ильтуганово Кармаскалинского района. По предварительным данным, произошло столкновение мопеда «Комета», за которым был школьник, и двигавшегося по улице Почтовой КамАЗа. Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия.
