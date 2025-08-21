Минобразования Молдовы сдалось под натиском учителей: Внедрение абсурдного предмета, придуманного ПАС, после резкой критики перенесли на следующий год

Первоначальный проект, вынесенный на обсуждение в прошлом году, предполагал внедрение в новую учебную программу «инновационного рамочного плана», включающего интегрированный предмет «Естествознание» факультативно с сентября 2025 года в VI-VII классах, а с 2027 года — постепенное внедрение во всех школах.