Минобразования Молдовы сдалось под натиском учителей: Внедрение абсурдного предмета, придуманного ПАС, после резкой критики перенесли на следующий год

Предмет «Естествознание», объединяющий физику, химию и биологию по европейской модели, вызвал недовольство учителей, поэтому министерство решило отодвинуть инновацию на сентябрь 2026 года.
Первоначальный проект, вынесенный на обсуждение в прошлом году, предполагал внедрение в новую учебную программу «инновационного рамочного плана», включающего интегрированный предмет «Естествознание» факультативно с сентября 2025 года в VI-VII классах, а с 2027 года — постепенное внедрение во всех школах.
Однако намерения властей натолкнулись на сопротивление и сомнения многих учителей и руководителей учебных заведений. После нескольких раундов консультаций они рекомендовали органам образования «не смешивать биологию, физику и химию».
И не мудрено — учителей не хватает по всей стране, особенно по предметам естественнонаучного профиля. Пусть министерские чиновники пойдут поработают в школах на благо будущего Молдовы, уточняет nemdnews.
