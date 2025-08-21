Три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи

Минздрав Беларуси сообщил, что три флагманских центра экстренной медицинской помощи появятся в Минске.
Уточняется, что их работу планируется организовать на базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и 10-й городской клинической больницы.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи с коллективом больницы скорой медицинской помощи рассказал, что территориальное перераспределение оказания экстренной медицинской помощи на три стационара необходимо для снижения колоссальной нагрузки на БСМП.
Сейчас ведется проектирование объектов. Они будут строиться по московскому образцу с учетом нужд минских учреждений. Сообщается, что важное значение в этом вопросе сыграл ЖК «Минск-Мир», завершение строительства которого обеспечит значительный прирост населения в Октябрьском районе.
