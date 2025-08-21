В Костроме откроется инженерная школа с изучением китайского языка

«Мы первая школа в регионе, которая вводит китайский язык как основной со второго класса. Уже записались 12 человек. У нас закуплены сертифицированные учебники, есть специальные приложения для детей. Для ребят организованы стажировки. Работа уже налажена. Летом дети будут ездить в Китай, а делегации оттуда смогут приезжать к нам зимой», — рассказал директор школы Сергей Чистяков.