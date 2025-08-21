В Костроме откроется инженерная школа с изучением китайского языка

Новая школа на 825 мест, построенная в ходе национального проекта «Молодежь и дети», откроется в микрорайоне Венеция в Костроме. Учебное заведение станет первым в регионе, где будет введено углубленное изучение инженерно-технических дисциплин и китайского языка, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Школа оборудована современными станками с числовым программным управлением, 3D-принтерами и лабораториями для практических занятий. Ученики смогут осваивать инженерные специальности уже со школьной скамьи. Особенностью станет центр изучения китайского языка, в том числе по программам международного обмена. Преподавать в нем будут учителя, прошедшие стажировку в Китае.
«Мы первая школа в регионе, которая вводит китайский язык как основной со второго класса. Уже записались 12 человек. У нас закуплены сертифицированные учебники, есть специальные приложения для детей. Для ребят организованы стажировки. Работа уже налажена. Летом дети будут ездить в Китай, а делегации оттуда смогут приезжать к нам зимой», — рассказал директор школы Сергей Чистяков.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.