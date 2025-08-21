В Тукаевском районе Татарстана установили новые вышки сотовой связи

Новые базовые станции стандарта LTE введены в эксплуатацию в восьми сельских населенных пунктах в Тукаевском районе Республики Татарстан. Это соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в районном исполкоме.
Объекты связи «МегаФона» появились в селах Старое Абдулово, Бакрчи, Мелекес, Бурды, Верхний Байлар, Ильбухтино, а также в деревнях Старые Ерыклы и Малая Шильна. Вышки обеспечивают скорость мобильного интернета до 120 Мбит/с. Развитие инфраструктуры уже привело к росту потребления интернет-трафика на 33% за год. Наибольшая активность отмечается в вечернее время и выходные дни, когда в район приезжают гости из городов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.