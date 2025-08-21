В Тукаевском районе Татарстана установили новые вышки сотовой связи

Объекты связи «МегаФона» появились в селах Старое Абдулово, Бакрчи, Мелекес, Бурды, Верхний Байлар, Ильбухтино, а также в деревнях Старые Ерыклы и Малая Шильна. Вышки обеспечивают скорость мобильного интернета до 120 Мбит/с. Развитие инфраструктуры уже привело к росту потребления интернет-трафика на 33% за год. Наибольшая активность отмечается в вечернее время и выходные дни, когда в район приезжают гости из городов.