Театр Гоголя начал свой второй век

21 августа снаружи Театр Гоголя выглядел привычно, но внутри готовилось открытие 101-го сезона, обещавшего перемены и неожиданные премьеры. О планах на этот год рассказал худрук театра Антон Яковлев. Но самым важным гостем на сборах труппы стал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, представивший коллективу нового директора театра Константина Чернышева. В свою очередь Чернышев пообещал развивать театр без революций, но с дерзкими идеями.
Первым на открытии сезона выступил худрук Антон Яковлев, рассказавший о проделанной работе в прошлом сезоне. Он сразу представил важного гостя — собственно Фурсина, который подчеркнул символичность момента:
— Всех поздравляю, вы открываете новую эру. Для вас это начало второго века театра. И я надеюсь мы с вами встретимся на двухсотлетие (смех в зале).
Далее в словах Алексея Фурсина прозвучал призыв «не быть скромными, реализовать все безумные идеи». Впрочем, другого пути у театра нет после назначения нового директора (им стал Константин Чернышев). Учитывая, что зал встретил его аплодисментами, все были явно довольны.
«Я обязательно сделаю все, что от меня зависит. Здесь никаких революций не требуется, нужно просто приложить силы, знания и умения для того чтобы двигаться дальше. Спасибо, что так тепло принимаете», — заявил Чернышев. Вместе с ним в театр пришли новые лица — речь о команде директора.
Однако главное в театре не управление, а сцена.
Худруком были подведены итоги прошлого года. «Мы начали с так называемой репетиции юбилея», — вспомнил Антон Яковлев. Столетие открывал спектакль-концерт «Век на сцене. Перегрузка», посвященный истории театра. Помимо этого в прошлом сезоне зрители увидели на основной и малой сцене четыре новинки: — «Преступление и наказание» по Достоевскому режиссера Антона Яковлева, а также «Старший сын» по пьесе А. Вампилова, «Разбойники» (по Шиллеру) и, в соответствии с генеральной репертуарной линией, спектакль «Записки сумасшедшего» по повести Николая Васильевича.
С прошлым понятно, теперь же худрук обещает премьеру поставленного им спектакля «Фаталист» по мотивам «Героя нашего времени». «Эта история молодого современного писателя, попавшего в пространство романа, ставшего главным героем — Печориным. Это соединение и классики, и современности в духе фантастического реализма», — делится деталями замысла Яковлев.
Помимо этого, друзья театра увидят на малой сцене постановку «Поздняя любовь» (по А. Островскому) молодого режиссера Виктории Хомченко. Она — еще студентка пятого курса режиссерского факультета ГИТИСа. Но на этом премьеры не заканчиваются: там же, на Малой сцене Александр Лимин поставит рассказ Булгакова «Морфий».
Завершились сборы труппы трогательным моментом: поздравлениями юбиляров сезона 2024−202, в том числе народных артисток Ольги Науменко и Людмилы Чирковой.