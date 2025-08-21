Театр Гоголя начал свой второй век

Худруком были подведены итоги прошлого года. «Мы начали с так называемой репетиции юбилея», — вспомнил Антон Яковлев. Столетие открывал спектакль-концерт «Век на сцене. Перегрузка», посвященный истории театра. Помимо этого в прошлом сезоне зрители увидели на основной и малой сцене четыре новинки: — «Преступление и наказание» по Достоевскому режиссера Антона Яковлева, а также «Старший сын» по пьесе А. Вампилова, «Разбойники» (по Шиллеру) и, в соответствии с генеральной репертуарной линией, спектакль «Записки сумасшедшего» по повести Николая Васильевича.