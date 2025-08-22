Сосо Павлиашвили: «Казань стала ухоженный, абсолютно европейской»

«Я Казань знаю неплохо, потому что здесь живут мои очень близкие и родные люди, и я очень часто приезжаю сюда. И Казань на моих глазах стала невероятным городом. Не только по масштабам, а и по душе, по ментальности, по философии. Просто абсолютно ухоженной, абсолютно европейской», — сказал певец в прямой трансляции на площадке «VK Видео».