Сосо Павлиашвили: «Казань стала ухоженный, абсолютно европейской»

Певец прибыл в город для выступления на конкурсе «Новая волна-2025».

Источник: Комсомольская правда

Перед церемонией открытия международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2025» в Казани Сосо Павлиашвили высказался о городе.

«Я Казань знаю неплохо, потому что здесь живут мои очень близкие и родные люди, и я очень часто приезжаю сюда. И Казань на моих глазах стала невероятным городом. Не только по масштабам, а и по душе, по ментальности, по философии. Просто абсолютно ухоженной, абсолютно европейской», — сказал певец в прямой трансляции на площадке «VK Видео».

Напомним, он и еще более 30 российских звезд будут выступать на сцене во время конкурса «Новая волна-2025» в Казани. Сам же конкурс будет длиться с 21 по 26 августа.