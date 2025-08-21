«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье до вечера 22 августа

В Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Это предупреждение будет действовать с полудня до вечера пятницы, 22 августа, согласно информации с прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
— Период предупреждения с 12:00 до 21:00 22 августа. Дождь, местами сильный, — говорится на сайте центра.
Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность на улице, избегать шатких конструкций, рекламных щитов и линий электропередач, не оставлять детей без присмотра, не прятаться от дождя под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителей призывают соблюдать дистанцию, снижать скорость и не отвлекаться на гаджеты за рулем.
В ближайшие дни погоду в Московском регионе будут определять циклоны. В пятницу, субботу и воскресенье, с 22 по 24 августа, ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Подробнее о погоде на выходных — в материале «Вечерней Москвы».
Также прогнозом погоды на вторую половину августа с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, столбики термометров до конца лета поднимутся максимум до плюс 22 градусов.