Тысячи жителей двух районов Перми 23 и 24 августа оставят без воды

В предстоящие выходные, 23 и 24 августа, тысячи жильцов многоквартирных домов Орджоникидзевского и Индустриального районов Перми останутся без холодного и горячего водоснабжения. Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила о проведении планово-ремонтных работ.
Воды не будет по адресам:
— 23 августа с 09:00 до 19:00: ул. Барнаульская, 10, 20, 26, 3, 4, 7, 9а, ул. Белебейская, 1, ул. Бирская, 3, 4, 5, ул. Вильямса, 1, 10а, 10б, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 21а, 23, 24, 25, 27, 2а, 2б, 35, 37, 37/1, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 3а, 3б, 4, 41, 43, 44, 45, 47, 47а, 4а, 4б, 5, 51а, 6, 61, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 8, 8а, 9, ул. Воркутинская, 62, 78, 80а, 82, 84, 88, ул. Гайвинская, 16, 28, 30, 30а, 58, 58а, 6, 60, 60а, 62, 62а, 8, ул. Графтио, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 8, ул. Гремячий Лог, 1, 1/1, ⅓, ул. Двинская, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, пер. 1-й Дубровский, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, пер. 2-й Дубровский, 6, 8, ул. Звенигородская, 10, 11, 2, 3, 7, ул. Кабельщиков, 19, ул. Карбышева, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 48а, 49а, 50, 52, 6, 8, ул. Коспашская, 12, 13, 15, 17, 5, 7, 9, ул. Лобвинская, 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 3, 33, 4, 42, 5, 9, ул. Маршала Толбухина, 10а, 12, 12а, 14, 16а, 38, 40, 42, 44, 46, 6, ул. Мезенская, 165, ул. Мелитопольская, 1, 24, 26, 28, ул. Никитина, 18, 22, ул. Писарева, 10аа, 11, 13, 15, 25, 25б, 27а, 28, 29а, 29б, 29 В, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 49, 53, 55, 56, 56 Лит Д, 56б, 56 г, 59, 6, 6а, ул. Пулковская, 11, 12, 5, 7, 9, ул. Репина, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 3, 31, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Усадебная, 2, 3, 4, 55, ул. Ухтинская, 68 и ул. Широкая, 16, 2а;
— 23 августа с 10:00 до 12:00 24 августа: ул. 9 Мая, 27, ул. Архитектора Свиязева, 10, 12, 17, 17 В, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 26а, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 8, ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 3, 33, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 39 В, 41, 41/1, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 9, 9а, ул. Кавалерийская, 15, 17, 18, 24, 26, 30, 51, ул. Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, ул. Карпинского, 100а, 101, 101а, 107, 108, 109, 112, 112 К1, 118, 120, 125, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75б, 76, 77, 77б, 78, 79, 79а, 81, 82, 83, 84, 85а, 86, 87, 87 г, 88, 90, 91а, 96, 97, 97а, 99, 99 г, ул. Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Космонавта Беляева, 39, 40, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 49а, 52, 54, 54а, 56, 59, 61, 61 В, ул. Космонавта Леонова, 24а, 36, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 68б, 82, 84аа, ул. Лизы Чайкиной, 22, 28, 33, ул. Милиционера Власова, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 37, ул. Мира, 12, 14, 31, 94, ул. Олега Кошевого, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40, ул. Подводников, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 17, 27а, 29, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 83а, 87, 88б, 9, 92, 94, 96, ул. Разведчиков, 25, ул. Рязанская, 103, 103а, 105, ул. Самолетная, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62а, ул. Семченко, 15, ул. Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1а, 2, 23, 25, 28, 3, 3а, 5, ул. Снайперов, 14, 17, ул. Советской Армии, 101а, 29, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82, ул. Сталеваров, 27, ул. Сусанина, 10, 4, 5, 9, ул. Танкистов, 111, 35, 35а, 39, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, ул. Теплогорская, 20, 22, 24 К1, 24 К2, 24 К3, 24 К4, 24 К5, ул. Чердынская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44, 6, 7, 8, ул. Шахтерская, 26.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» просит с пониманием отнестись к предстоящим отключениям водоснабжения и сделать необходимые запасы воды. В День знаний, 1 сентября, отключения воды пока не запланированы.