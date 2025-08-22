Тысячи жителей двух районов Перми 23 и 24 августа оставят без воды

— 23 августа с 10:00 до 12:00 24 августа: ул. 9 Мая, 27, ул. Архитектора Свиязева, 10, 12, 17, 17 В, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 26а, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 8, ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 3, 33, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 39 В, 41, 41/1, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 9, 9а, ул. Кавалерийская, 15, 17, 18, 24, 26, 30, 51, ул. Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, ул. Карпинского, 100а, 101, 101а, 107, 108, 109, 112, 112 К1, 118, 120, 125, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75б, 76, 77, 77б, 78, 79, 79а, 81, 82, 83, 84, 85а, 86, 87, 87 г, 88, 90, 91а, 96, 97, 97а, 99, 99 г, ул. Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Космонавта Беляева, 39, 40, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 49а, 52, 54, 54а, 56, 59, 61, 61 В, ул. Космонавта Леонова, 24а, 36, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 68б, 82, 84аа, ул. Лизы Чайкиной, 22, 28, 33, ул. Милиционера Власова, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 37, ул. Мира, 12, 14, 31, 94, ул. Олега Кошевого, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40, ул. Подводников, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 17, 27а, 29, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 83а, 87, 88б, 9, 92, 94, 96, ул. Разведчиков, 25, ул. Рязанская, 103, 103а, 105, ул. Самолетная, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62а, ул. Семченко, 15, ул. Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1а, 2, 23, 25, 28, 3, 3а, 5, ул. Снайперов, 14, 17, ул. Советской Армии, 101а, 29, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82, ул. Сталеваров, 27, ул. Сусанина, 10, 4, 5, 9, ул. Танкистов, 111, 35, 35а, 39, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, ул. Теплогорская, 20, 22, 24 К1, 24 К2, 24 К3, 24 К4, 24 К5, ул. Чердынская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44, 6, 7, 8, ул. Шахтерская, 26.